Snapdragon 8 Gen 5, три камеры по 50 Мп: смартфон Vivo X300e представлен

Vivo пополнила свой модельный ряд смартфонов X300e. Это уже пятый смартфон в линейке, вышедший в Китае.

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Аппарат оснащён 6,59-дюймовым плоским AMOLED-экраном с разрешением 2750×1260 и частотой обновления 144 Гц. За производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Gen 5 в паре с памятью LPDDR5X и UFS 4.1. Ёмкость аккумулятора 7200 мА·ч, поддерживается зарядка мощностью 90 Вт.

С фронтальной стороны установлен сенсор на 50 мегапикселей. Сзади три камеры, сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный на 8 Мп и телефото-камера на 50 Мп с трёхкратным оптическим зумом и стабилизацией.

© Vivo

Корпус защищён от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Также есть стереодинамики, NFC, ИК-порт и сканер отпечатков под экраном.

Цена в Китае от 4799 юаней (примерно 710 долларов) за версию 12/256 ГБ и до 5299 юаней (около 780 долларов) за 12/512 ГБ.