Физик объяснил, почему Вселенная расширяется быстрее света

Астрофизик Пол Саттер рассказал, что скорость удаления дальних галактик давно превышает скорость света — и это не нарушает специальную теорию относительности. Речь идет о фундаментальном свойстве расширяющейся Вселенной, которое имеет прямые следствия для будущего: через 100 миллиардов лет все за пределами Местной группы галактик исчезнет с наших «экранов». Об этом сообщает портал Universe Today (UT).

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Возраст наблюдаемой Вселенной составляет около 13,77 миллиарда лет, однако радиус наблюдаемой Вселенной сегодня достигает примерно 45 миллиардов световых лет. Разрыв объясняется тем, что пространство расширялось все то время, пока свет путешествовал к нам: фотоны пришли от объектов, которые сегодня находятся гораздо дальше, чем когда они испустили свет.

Скорость удаления галактики определяется ее расстоянием до наблюдателя и постоянной Хаббла. На так называемом «расстоянии Хаббла» (~13,77 млрд световых лет) скорость удаления ровно равна скорости света. Галактика буквально уносится быстрее световой волны. Однако это не противоречит специальной теории относительности, запрещающей лишь движение материи через пространство быстрее света: здесь расширяется само пространство. Такой тип движения не ограничен.

Почему же мы вообще видим галактики за расстоянием Хаббла? Потому что их свет был испущен миллиарды лет назад, когда галактики были ближе и пространство расширялось медленнее. Часть этих фотонов в итоге добралась до нас, хотя «сегодня» их источники удаляются сверхсветовым образом.

Существует и более жесткая граница — космологический горизонт событий (~17 млрд световых лет), за которым любой сигнал, испущенный прямо сейчас, никогда не достигнет нас. Из-за ускоренного расширения, которое поддерживает темная энергия, этот горизонт в конечном счёте перестанет расти и зафиксируется примерно в 60 миллиардах световых лет. Через 100 миллиардов лет каждая галактика за пределами Местной группы исчезнет за горизонтом навсегда — будущие цивилизации унаследуют Вселенную, выглядящую почти пустой.