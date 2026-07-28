Открылся предзаказ на смартфоны серии HUAWEI Pura90s

Компания «МТС» объявила о старте предзаказа на смартфоны серии HUAWEI Pura90s и о начале продаж наушников-клипс HUAWEI FreeClip 2 S. Презентация смартфонов прошла в Москве, сообщила пресс-служба компании. Покупки уже можно оформить в интернет-магазине МТС.

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Смартфон HUAWEI Pura90s Pro Max доступен в пудровом розовом, оранжево-голубом, бежево-фиолетовом и графитовом черном цветах, смартфон HUAWEI Pura90s Pro — в розово-зеленом, оранжевом, белом и черном цветах. До 31 июля при покупке смартфонов пользователи получат скидку 10 тысяч рублей. HUAWEI FreeClip 2 S представлены в двух цветах — глубоком синем и космическом серебристом, а до 31 июля при их покупке действует скидка 6 тысяч рублей.

Стоимость новинок в МТС составляет: HUAWEI Pura90s Pro в конфигурации 12 гигабайт и 256 гигабайт — 64 990 рублей, в конфигурации 12 гигабайт и 512 гигабайт — 74 990 рублей; HUAWEI Pura90s Pro Max в конфигурации 12 гигабайт и 256 гигабайт — 84 990 рублей, в конфигурации 12 гигабайт и 512 гигабайт — 94 990 рублей; HUAWEI FreeClip 2 S — 16 990 рублей.

«Сегодня именно китайские производители во многом определяют развитие российского рынка смартфонов, внедряя передовые технологии и формируя новые стандарты пользовательского опыта. В первом полугодии 2026 года на их долю пришлось более 70 процентов всех проданных в России смартфонов. HUAWEI сохраняет лидерские позиции в этом сегменте, а высокий спрос на флагманские модели бренда подтверждает стабильный интерес покупателей к инновационным устройствам», — прокомментировал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Смартфон HUAWEI Pura 90s Pro Max получил телеобъектив 200 мегапикселей с ультрабольшим сенсором для съемки объектов на большом расстоянии. В модели впервые реализована обработка изображений формата RAW 200 мегапикселей в режиме реального времени на уровне аппаратного обеспечения для 20-кратной телескопической фотосъемки и записи видео, а также технология стабилизации изображения CIPA 7.0.

Смартфон также оснащен ультракамерой 50 мегапикселей с сенсором RYYB размером 1/1,28 дюйма, ультраширокоугольным объективом 40 мегапикселей и селфи-камерой 13 мегапикселей. Благодаря объективу XMAGE второго поколения смартфоны серии HUAWEI Pura 90s, по данным производителя, обеспечивают на 43 процента более высокую точность цветопередачи и на 34 процента более широкий цветовой охват по сравнению с предыдущим поколением.

Экран HUAWEI Pura 90s Pro Max защищен антибликовым и устойчивым к царапинам стеклом Kunlun Glass, которое, по данным производителя, устраняет до 70 процентов бликов на экране и снижает появление следов пальцев при повседневном использовании.

В смартфонах серии HUAWEI Pura 90s функции искусственного интеллекта интегрированы в работу с фотографиями: функция «Композиция с ИИ» помогает выстраивать композицию снимка, «Удаление бликов с ИИ» устраняет отражения и блики, а «Перемещение с ИИ» позволяет выделять, перемещать или дублировать объекты внутри изображения. В смартфонах также доступен обновленный голосовой помощник Celia (Селия), который отвечает на вопросы, поддерживает генерацию контента, обеспечивает голосовое управление задачами и работу в режиме многозадачности.

Смартфоны серии HUAWEI Pura 90s оснащены батареей емкостью 6000 миллиампер-часов. Модель HUAWEI Pura 90s Pro поддерживает проводную зарядку HUAWEI SuperCharge мощностью 66 ватт, а HUAWEI Pura 90s Pro Max — зарядку HUAWEI SuperCharge мощностью 100 ватт.

Наушники HUAWEI FreeClip 2 S получили зарядный чехол с покрытием, прошедшим более 100 технологических процессов обработки, вместимость которого увеличена на 20 процентов. В наушниках использована обновленная C-образная конструкция из гипоаллергенного жидкого силикона с покрытием, создающим металлический блеск — эффект достигается за счет применения 22 процессов смешения цветов и нанесения покрытия. Открытая конструкция наушников обеспечивает передачу звука и голоса при повседневном использовании.