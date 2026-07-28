Киберэксперт раскрыл риски загрузки информации в нейросети

Если сотрудник загружает в нейросети корпоративную информацию, это грозит утечкой данных – увольнение за подобное поведение можно счесть оправданным. Об этом RT заявил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

Он подчеркнул, что компании, как правило, всегда прописывают во внутренних документах правила обращения с корпоративной информацией.

«Вынос таких сведений за пределы защищённого контура — это прямое нарушение, которое само по себе влечёт дисциплинарные меры», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, особую осторожность следует проявлять с западными облачными платформами и мессенджерами, хранение информации в которых несёт с собой «колоссальные риски». Бедеров пояснил, что эти ресурсы не просто хранят данные, а анализируют их для последующего таргетинга и обучения алгоритмов. Более того, по словам специалиста, впоследствии сервисы могут передавать информацию спецслужбам по запросу стран, владеющих этими ресурсами.

Кроме того, сегодня мошенники могут использовать различные механизмы для извлечения информации из нейросетей, поэтому увольнение сотрудника за загрузку информации в чат-боты – это, по факту, мера по предотвращению утечки данных, заключил специалист.

Напомним, московский суд признал законным увольнение директора по продажам инженерной компании, которая загружала служебные документы в китайскую нейросеть DeepSeek. Работодатель счёл это нарушением режима коммерческой тайны, суд поддержал его позицию.