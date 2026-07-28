Превосходство iPhone над другими смартфонами объяснили

Смартфоны Apple отличаются длительной поддержкой, которой нет у большинства телефонов на Android. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа перечислили пять особенностей смартфонов Apple, которых пользователь лишится, если поменяет iPhone на Android-девайс. В первую очередь они отметили, что только на платформе Apple работают популярные сервисы iMessage и FaceTime. Также только для iPhone созданы десятки других приложений — «Здоровье», браузер Safari и прочие.

Кроме того, Android-смартфон нельзя встроить в экосистему Apple — это будет особенно заметно, если потребитель пользуется компьютером Mac или планшетом iPad. Один из главных преимуществ iPhone над другими аппаратами назвали регулярные обновления. Специалисты подчеркнули, что даже вышедший в 2019 году iPhone 11 получит актуальную iOS 27. Причем Apple выпускает новую версию iOS для всех смартфонов сразу, тогда как между выходом апдейтов Android для разных девайсов могут проходить месяцы.

Также в материале говорится, что Apple заявляет о наличии в iPhone многих инструментов защиты данных — сквозного шифрования, системы блокировки и поиска потерянных или украденных устройств, функции ограничения сбора данных приложениями App Tracking Transparency (ATT). Авторы BGR подытожили, что iPhone больше ценятся на рынке бывших в употреблении девайсов, чем Android-аппараты.

В конце июля авторы портала Hi-Tech Mail.ru рассказали, что стоимость iPhone Air в России снизилась до 60 тысяч рублей. Еще в мае их оценивали в 70 тысяч рублей и дороже.