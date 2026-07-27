Мифический герой на стене вывел археологов к древнейшей письменности

Мексиканские археологи завершили изучение росписи, найденной ещё в 2005 году в древнем городе Калакмуль на территории штата Кампече. Главным итогом работы Национальный институт антропологии и истории (INAH) называет расшифрованный знак 260-дневного цикла - первое археологическое свидетельство ранней письменности в этом центре.

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Само изображение обнаружила экспедиция под руководством Рамона Карраско Варгаса, но на реконструкцию ушли долгие годы. Стенопись размером 1,9 на 1,7 метра выполнена углём и сохранилась крайне плохо. Восстановить сцену удалось только сейчас - группа специалиста по иконографии Даниэля Салазара Ламы собрала её заново в цифровом виде при помощи фотограмметрии и компьютерной обработки снимков.

Датировали работу периодом между 400 и 200 годами до нашей эры. На ней изображён мифический герой Хуун Ахав, преследующий некое водное существо. Персонаж хорошо знаком исследователям по расписным сосудам классической эпохи, а сама сцена отсылает к преданию о сотворении мира.

Не менее любопытно здание, где нашли роспись. Оно перекрыто арочным сводом и по сути воспроизводит внутренность пещеры. Для индейцев такие места были священными: считалось, что там обитают божества и духи предков, а также рождаются силы, управляющие космосом.

На главном фасаде постройки ранее нашли изображения трёх богов, и это позволило определить её как святилище. Не исключено, что церемонии здесь проводили в том числе для местных правителей.

Ключевое же значение имеет календарный знак. Настолько ранние письменные символы прежде встречались только в крупных центрах Мезоамерики - Сан-Бартоло, Эль-Мирадоре и Тикале на территории Гватемалы. Находка, по мнению специалистов, ставит Калакмуль в один ряд с ними.