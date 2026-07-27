В Кремле рассказали о контактах России с Telegram

Россия продолжает вести контакты с представителями мессенджера Telegram с целью восстановления его полноценной работы.

Об этом в понедельник, 27 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Они есть, но пока большой активности со стороны мессенджера нет, — передает слова пресс-секретаря президента России РИА Новости.

Сейчас России продолжает действовать блокировка мессенджера Telegram. Стабильная работа сервиса без использования VPN стала практически невозможной. Есть ли шанс, что ее снимут, и сколько средств тратит Россия на блокировку, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

При этом 29 июня Таганский районный суд столицы оштрафовал Telegram на 3,5 миллиона рублей. Компания не следила за публикуемым контентом и отказалась удалять запрещенные материалы.

Ранее Telegram также оштрафовали за неудаление информации, запрещенной в России. Мессенджер обязали выплатить два миллиона рублей. Кроме того, в мае мессенджер оштрафовали еще три раза — в общей сложности более чем на 17 миллионов рублей.