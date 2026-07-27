Названы способы охладить смартфон в жару

Существуют способы привести температуру смартфона в порядок, не выключая девайс. Об этом сообщает издание BGR.

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Журналисты медиа обратили внимание, что летом телефоны часто нагреваются, что грозит поломкой. Они назвали способы снижения температуры устройства без его выключения. В первую очередь специалисты рекомендовали закрыть приложения, которые работают в фоновом режиме. Также они посоветовали отключить мобильные игры, если они запущены.

Дополнительную нагрузку на процессор и аккумулятор девайса оказывают модули Wi-Fi и Bluetooth — их можно на время отключить, переведя аппарат в авиарежим. Также специалисты рекомендуют снизить яркость дисплея и снять с гаджета чехол — он может мешать естественному отведению тепла.

В материале говорится, что телефон допускается положить перед вентилятором, но помещать его в холодильник строго запрещено. Также необходимо убрать девайс от прямых солнечных лучей.

«Перегрев телефона может привести к снижению производительности, сбоям системы и, в худшем случае, к взрыву», — предупредили журналисты читателей.

Ранее журналисты издания MacRumors заявили, что купить iPhone 17 разумнее, чем ждать выхода iPhone 18. В том числе они отметили, что прошлогодние смартфоны сейчас продают со скидкой.