Раскрыта тайна «ошибочного» календаря из Свитков Мертвого моря

Израильские исследователи решили одну из главных загадок Кумранских рукописей (свитков Мертвого моря), объяснив назначение странного 364-дневного календаря. Историки долго спорили, использовала ли древняя иудейская секта эту заведомо неточную систему на практике или она служила лишь абстрактной математической моделью.

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Новое исследование профессора Эшбаль Рацон с кафедры еврейской философии Тель-Авивского университета, опубликованное в научном журнале Tarbiz, доказывает: календарь реально функционировал на раннем этапе развития общины и послужил причиной ее радикального раскола с иерусалимским духовенством.

Альтернативный календарь

Кумранская община — это закрытая иудейская религиозная секта эпохи Второго Храма, существовавшая примерно с середины II века до н. э. до 68 года н. э.. Община проживала изолированно на засушливом плато Кумран у северо-западного побережья Мертвого моря. Ядро общины составила группа священников (потомков первосвященника Цадока), которая пошла на открытый конфликт с официальным духовенством Иерусалимского Храма. Кумраниты считали официальный клир погрязшим в грехах и узурпировавшим божественную волю (в том числе из-за споров о календаре). Сами себя они называли «Яхад» (единство) или «Сыны света». Численность общины в самом Кумране была небольшой — от 200 до 400 человек.

Кумраниты вошли в историю как авторы и хранители уникальной библиотеки. В 68 году н. э., когда поселение штурмовали и разрушили римские легионы во время Иудейской войны, члены общины успели спрятать сотни своих пергаментных манускриптов в глиняные кувшины в окрестных пещерах. Эти тексты, случайно найденные пастухами в 1947 году, стали известны как Кумранские рукописи.

В эпоху Второго Храма официальная еврейская жизнь подчинялась лунно-солнечному календарю. Кумранская община предложила революционную альтернативу: год строго из 364 дней, который идеально делился на семь. Это означало, что в году было ровно 52 недели, а все религиозные праздники из года в год выпадали на одни и те же дни недели. Для кумранитов такая математическая точность отражала божественный порядок Творения, а календарь Иерусалимского Храма они считали посягательством на волю Бога.

Значимость темы подтверждают сами Кумранские рукописи — вопросам астрономии и исчисления времени посвящено около 20 свитков.

Астрономический изъян и аграрный кризис

Несмотря на концептуальное изящество, календарь кумранитов содержал фатальную ошибку: он был короче реального солнечного года на 1,25 дня. В древнем аграрном обществе, где религиозные праздники были неразрывно связаны с циклами сбора урожая, это привело к сдвигу дат.

Всего за 20 лет праздники смещались почти на четыре недели относительно реальных сезонов. Спустя несколько десятилетий весенний праздник урожая кумранитам пришлось бы отмечать зимой или осенью. Накопившийся астрономический дрейф сделал использование такой системы невозможным в долгосрочной перспективе.

Политический компромисс и «Конец дней»

Исследование Рацон предлагает изящный выход из тупика. Кумраниты действительно использовали свой календарь во II веке до н. э., что обостряло их конфликт с Иерусалимом. Однако, когда сезонный сдвиг стал критическим, вмешалась геополитика. Во время правления хасмонейского царя Александра Янная (103–76 гг. до н. э.), который враждовал с фарисеями, отношения секты с царским двором потеплели.

Это сближение позволило общине тихо отказаться от календаря и перенять более практичную храмовую систему. При этом свой 364-дневный вариант они сохранили как религиозный идеал, предназначенный для грядущего «Конца дней».