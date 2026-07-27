В США исследователи нашли под землей древний бассейн, «полный молока», пишет Daily Star.

В штате Нью-Мексико исследователи обнаружили необычный подземный водоем, который, предположительно, оставался изолированным от людей на протяжении сотен тысяч лет. Небольшой бассейн находится примерно в 210 метрах под землей и при первом взгляде кажется наполненным мутной водой молочного цвета.

На самом деле вода оказалась практически кристально чистой. Необычный оттенок создают покрытые белыми минеральными отложениями стены и дно пещеры, из-за которых возникает оптическая иллюзия. Исследователи предполагают, что бассейн сформировался из древней дождевой воды, которая постепенно просачивалась через известняковые породы.

Особый интерес ученых вызвали образования по краям бассейна. Они потенциально могут быть связаны с колониями микроорганизмов, развивавшихся практически без воздействия человека. Именно поэтому подобные нетронутые водоемы имеют большую научную ценность. В них можно исследовать микробную жизнь в условиях минимального загрязнения микроорганизмами и веществами с поверхности.