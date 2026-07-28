Оленья Луна взойдёт 28 июля: янтарное полнолуние увидят даже жители мегаполисов

Две ночи подряд, 28 и 29 июля, полная Луна будет висеть низко на юге и светиться тёплым медовым цветом. У июльского полнолуния есть собственное имя - Оленья Луна, и в этом году застать его сможет любой горожанин: яркости диска хватает, чтобы пробиться сквозь уличное освещение.

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Когда будет Оленья Луна в 2026 году?

Максимальная фаза придётся на 29 июля, 17:36 по московскому времени. Привязываться к минуте, впрочем, незачем: невооружённый глаз не улавливает разницы, и диск выглядит идеально круглым несколько суток кряду. Так что выходить смотреть можно уже вечером 28-го - обе ночи одинаково хороши.

Во сколько и куда смотреть?

Выходить стоит вечером 28 или 29 июля, как только сядет Солнце: следом за ним из-за линии горизонта покажется и лунный диск. Нужна южная часть небосвода, а значит, годится любая точка с незакрытым обзором в эту сторону - мост, пустырь, парковая аллея, балкон верхнего этажа. Оптика не потребуется.

Почему Оленья Луна так называется?

Имя досталось июльскому полнолунию от алгонкинских племён Северной Америки. Их счёт времени был привязан к приметам природы, а июль совпадал с той порой, когда молодые олени-самцы обзаводятся свежими рогами взамен сброшенных. По-английски название звучит как Buck Moon; в русскоязычной справочной литературе закрепилась калька "Оленья Луна".

Почему Луна становится оранжевой?

Всё дело в геометрии. В конце июля Солнце гостит в созвездии Рака, а Луна стоит ровно напротив, в Козероге, - это самый южный и низкий участок эклиптики. На средних широтах диск едва оторвётся от горизонта, и его лучу придётся продираться к наблюдателю сквозь многократно более плотный воздух. Короткие волны вязнут в нём первыми, до глаза доходят длинные - жёлтые и красные. Так объясняет окраску астроном Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Видно ли Оленью Луну из города?

Видно, и выезжать за городскую черту ради этого не нужно. Полная Луна уступает по яркости только Солнцу, и фонари с подсветкой фасадов ей не соперники. Световое загрязнение съедает тусклое - туманности, звёздные скопления, слабые метеоры. Здесь помешать способна разве что сплошная облачность.