Улитки, собаки и каша: раскрыто настоящее меню древних майя

Историки и археологи давно знают, что кукуруза (маис) занимала центральное место в рационе и культуре древних майя. Однако большинство этих знаний до сих пор основывалось на исследованиях крупных городов и богатых захоронений. Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, меняет этот подход. Ученые сместили фокус внимания с аристократии на обычных людей, составлявших основу общества, и изучили повседневный рацион жителей небольших общин в юго-восточной части Петена (Гватемала).

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Чтобы восстановить меню простых майя Классического периода (около 250–900 гг. н. э.), международная группа исследователей применила метод анализа стабильных изотопов. Химический состав углерода и азота, сохранившийся в костях и зубной эмали, работает как биоархив: он наглядно показывает, какие типы растений, мяса или морепродуктов преобладали в диете человека при жизни. В рамках проекта были изучены образцы костного коллагена 57 человек и зубной эмали 37 человек.

Кукуруза как основа

Анализ показал, что простые люди из провинции зависели от кукурузы ничуть не меньше, чем обитатели таких больших центров, как Тикаль, Калакмуль и Караколь. Маис оставался главным пищевым и символическим столпом их жизни. Тем не менее, рацион крестьян отличался удивительным разнообразием и гибкостью из-за местных экологических ресурсов.

Помимо кукурузы, они активно употребляли в пищу дикорастущие растения, а также мясо сухопутных животных. В меню регулярно входили олени, пекари (похожие на свиней животные), псовые и индейки, причем многие из этих животных питались прямо на кукурузных полях или целенаправленно подкармливались маисом. Ученые также зафиксировали четкие географические различия:

В горных зонах рацион был более жестко привязан к земледелию и продуктам из кукурузы. На равнинах люди получали больше животного белка высокого трофического уровня (мясо хищников или всеядных животных) благодаря доступности рек и озер. Местные жители активно дополняли диету пресноводной рыбой, улитками и рептилиями.

Детское меню и кулинарная адаптация

Изотопные маркеры открыли ученым и детали семейного быта. Оказалось, что маленькие дети ели значительно меньше кукурузы, чем взрослые. Доля маиса в их рационе увеличивалась постепенно. Это связано с долгим грудным вскармливанием и спецификой прикорма: археологические данные указывают, что жидкую кукурузную кашу («атоле») начинали давать детям лишь в возрасте 3–4 лет.

Удивительно, но зависимость от кукурузы не ослабевала с течением времени. Она даже усилилась к финалу Классического периода, когда многие поселения уже начали приходить в упадок. А вот в центрах раннего Постклассического периода изотопные показатели стали максимально разнообразными. Это доказывает, что в условиях экологического и политического кризиса майя проявили гибкость, быстро перестроив свои продовольственные системы.