В "Максе" добавили функцию публикации историй

"Макс" запустил функцию публикации историй для всех пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

"Возможность опубликовать историю доступна пользователям Android. Для доступа к функциональности необходимо установить последнюю версию приложения из магазина RuStorе", - уточнили в пресс-службе.

Пользователи могут публиковать истории в фото- и видеоформатах и менять их. В редакторе им доступны обрезка видео и добавление текста. Автор также выбирает, кому и в течение какого времени показывать публикацию. Зрителям добавили реакции и возможность ответа на истории.

Как объяснили в пресс-службе, опубликовать историю можно в разделе "Чаты" в верхней части экрана, нажав на "+" рядом с фото профиля. Автор сможет видеть количество просмотров и реакций, а также таймер с оставшимся временем активности публикации.

"Макс" запустил истории в тестовом режиме в начале июля. В испытаниях приняли участие более 100 авторов и лидеров мнений, включая семейного блогера Дениса Кукояку и певца Григория Лепса.