Солнечные вспышки высшего класса возможны 27 и 28 июля

Вспышки самого высокого класса - Х возможны на Солнце 27-28 июля, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"Вспышечная солнечная активность: 27 июля умеренная, 28 июля от низкой до умеренной, возможны вспышки класса X, в том числе протонные", - отмечается в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.