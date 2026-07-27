Физики впервые расплавили пространственно-временной кристалл

Выяснилось, что временная и пространственная упорядоченность кристалла разрушаются при разных критических условиях и посредством принципиально различных механизмов. Потеря временного ритма обусловлена ослаблением взаимодействий между частицами, тогда как разрушение кристаллической решетки происходит из-за накопления и распространения дефектов.

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Значение открытия

Это открытие не означает, что все пространственно-временные кристаллы плавятся именно так. Однако оно впервые доказывает, что в таких системах время и пространство могут терять связь друг с другом. Это фундаментальный шаг в изучении фазовых переходов в классических системах, открывающий путь к созданию новых макроскопических объектов со сложным, нарушенным симметрийным рисунком в пространстве и времени.