Появление загадочного объекта в небе над Челябинской областью объяснили

Примеченное над Челябинской областью «НЛО» оранжевого цвета может иметь вполне земное и технологическое происхождение. Появление светящегося объекта в небе в разговоре с «Рамблером» оценил авиаэксперт Роман Гусаров.

Ранее канал Shot опубликовал кадры, снятые жителями Кыштыма вблизи озера Анбаш. На видео запечатлена ярко-оранжевая точка с немного расплывчатыми очертаниями, замершая в сумеречном небе над деревьями. По словам очевидцев, неопознанный объект висел на одном месте около десяти минут, после чего резко исчез.

По мнению специалиста, запечатленное на кадрах явление больше всего напоминает запуск ракеты в ходе военных учений, при этом сам объект мог находиться на огромном удалении от наблюдателей.

«В инопланетное происхождение запечатленного на видео объекта я, конечно, не верю. Если говорить о земной версии, то он очень похож на удаляющуюся ракету. Когда ракета уходит прямо от наблюдателя, возникает иллюзия, будто она висит на месте, а ярко светится пламя работающего двигателя. При этом определять координаты аппарата в ночном небе "на глаз" обманчиво: из-за яркого свечения его может быть видно за сотни километров, даже если пуск происходил на каком-то дальнем полигоне. А боевая подготовка в стране должна проводиться регулярно, так что ничего сверхординарного тут нет». Роман Гусаров Глава отраслевого портала «Авиа.ру»

Вместе с тем эксперт объяснил, почему неопознанный объект имел нечеткие формы и внезапно пропал из виду.

«Нечеткие, расплывчатые очертания у этой точки вполне естественны: факел пламени из реактивного двигателя зачастую крупнее самой ракеты, да еще и оставляет за собой след. А резко исчезнуть из поля зрения объект мог просто потому, что двигатель выработал ресурс. Двигатели баллистических ракет работают не так долго — только на этапе набора высоты и скорости. Как только двигатель отключается, ракета гаснет и дальше летит уже по баллистической траектории, как обычный снаряд», — резюмировал Гусаров.

Ранее сообщалось, что обнародованные Пентагоном документы об НЛО совпали с архивами уфологов.