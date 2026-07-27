Пиратский Windows: Что ждет компьютеры россиян после решения Microsoft

Денис Кусков заявил НСН, что россияне, которые собирают ПК самостоятельно, и захотят установить нелицензионную версию Windows, больше не смогут этого сделать. Пользователей с лицензионным Windows не затронут новые ужесточительные меры от Microsoft. Об этом НСН рассказал генеральный директор информационно‑аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Корпорация Microsoft готовится ужесточить защиту процесса активации Windows, сделав практически невозможным использование пиратских версий системы, сообщает TechSpot.

Так, компания нацелилась на давно эксплуатируемую злоумышленниками уязвимость службы управления ключами Key Management Service (KMS). Кусков раскрыл, насколько это критично для российского рынка.

«Надо понимать, что большое количество готовой техники, ноутбуков поставляется в Россию уже с установленной Windows. Так что их это не коснется. В основном это затронет те случаи, когда персональные компьютеры собираются самостоятельно из различных комплектующих, и те варианты, где сейчас до сих пор еще используется нелицензионное программное обеспечение с корректным кодом, который позволяет загружать эту программу и пользоваться ей. Но вот в этом случае, если это будет так, как они пишут, то рынок не сможет это делать. Тех, кто пользуется лицензионными версиями, это не затронет», — объяснил он.

Ранее руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов раскрыл НСН, что российские пользователи смогут в полной мере оценить новую часть GTA VI, так как есть множество путей для покупки игры в России.