Объявлено о начале новой эпохи ИИ

Мир достиг «точки сингулярности» в гонке искусственного интеллекта (ИИ), заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в подкасте Relentless, передает Business Insider.

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«Мы сейчас, можно сказать, в сингулярности. <...> Теперь мы действительно переживаем момент, о котором раньше говорили за обеденным столом в шутку. Я ждал этого всю жизнь, и я думаю, что это будет нечто невероятное, чрезвычайно позитивное и потрясающее для всего мира», — сказал он.

Технологическая сингулярность — гипотеза, согласно которой должен произойти момент, когда технологическое развитие станет неуправляемым и необратимым, что приведет к серьезным изменениям цивилизации.

До этого суд в США отклонил иск Илона Маска против OpenAI, в котором предприниматель обвинял руководство компании в отходе от первоначальной некоммерческой миссии. Маск требовал вернуть OpenAI к первоначальной благотворительной модели, отстранить от управления компанией ее руководителей Сэма Альтмана и Грега Брокмана, а также взыскать компенсацию в размере $180 млрд. Разбирательство длилось три недели, но суд пришел к выводу, что претензии были поданы с нарушением срока давности.

Ранее Путин разрешил обучать российские ИИ-модели на объектах авторского права.