Названы регионы-лидеры по переходу россиян на 5G-смартфоны

Согласно исследованию «МегаФона», основанному на данных зарегистрированных в сети оператора девайсов, спрос россиян на смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения продолжает расти. Активнее всего на такие устройства переходят в Курганской области (+57% год к году), Удмуртии (+56%) и Туве (+53%).

Почти треть смартфонов с поддержкой 5G в России сконцентрирована в столицах и прилегающих к ним регионах – Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Также в десятку регионов-лидеров вошли Самарская, Ростовская, Свердловская и Нижегородская области, Башкортостан, Дагестан, Краснодарский край и ХМАО – Югра.

На массовом рынке смартфоны становятся ключевыми драйверами перехода на новые стандарты связи. При этом почти половина пользовательских гаджетов, поддерживающих 5G, в сети «МегаФона» приходится на смартфоны Samsung. В топ популярных брендов также вошли Xiaomi, Honor, Realme и Tecno. Значительно в этом году выросла доля Vivo – количество гаджетов на руках абонентов увеличилось в два раза.

Самым продаваемым брендом мобильных телефонов с функцией поддержки 5G в объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota стал Xiaomi — порядка половины от общей доли продаж таких устройств. Наиболее востребован Redmi Note 15 Pro на 512 ГБ стоимостью от 26 до 52 тысяч рублей.