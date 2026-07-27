Смартфоны Samsung будут безвозвратно блокироваться при одном действии

Samsung анонсировала более строгие ограничения на количество неверных попыток ввода PIN-кода, пароля или графического ключа экрана блокировки в оболочке One UI 9.0. О нововведениях компания рассказала на своем сайте.

Согласно новым правилам, после пяти неудачных попыток ввода пароля смартфон начнет автоматически увеличивать время ожидания перед следующей попыткой. Продолжительность блокировки будет расти поэтапно: от одной минуты до 24 часов.

После 13-й подряд неверной попытки устройство будет окончательно заблокировано. Восстановить доступ можно будет только путем сброса смартфона к заводским настройкам, что в свою очередь приведет к удалению всех данных в памяти устройства.

Для снижения вероятности случайной блокировки Samsung внедрит механизм «умного подсчета» ошибок. Если пользователь дважды подряд введет один и тот же неверный PIN-код, пароль или графический ключ, система засчитает это как одну ошибку. Кроме того, смартфон будет предупреждать владельца о количестве оставшихся попыток по мере приближения к критическому лимиту.

Новые правила распространяются и на устройства, использующие биометрическую аутентификацию. Несмотря на поддержку разблокировки по отпечатку пальца или распознаванию лица, требования Android предусматривают обязательный ввод основного пароля, PIN-кода или графического ключа не реже одного раза в 72 часа или при первом включении.

Samsung также уточнила, что не сможет восстановить доступ к устройству в случае утраты пользователем кода разблокировки. Единственным способом вернуть смартфон в рабочее состояние останется полный сброс к заводским настройкам. После этого потребуется повторная авторизация через ранее привязанные учетные записи Samsung и Google.