В российском регионе заметили НЛО

В Кыштыме очевидцы заметили неопознанный летающий объект оранжевого свечения. По данным Shot, он завис в одной точке примерно на 10 минут, после чего бесследно исчез.

Уфологи связали появление объекта с многолетней историей о кыштымском карлике — гуманоиде, найденном в этих местах в 1996 году. Местные жители убеждены, что в районе озера расположена посадочная площадка инопланетян.

30 лет назад пенсионерка с психическим расстройством нашла в лесу 25-сантиметровое существо, принесла домой и назвала Алешенькой. Соседи подтверждали, что видели его. После госпитализации женщины гуманоид погиб. Мумифицированные останки изъял следователь, но экспертиза не признала их человеческими. Впоследствии тело таинственно исчезло из холодильника следователя.

Ранее в подкасте American Alchemy прозвучали заявления о том, что в ходе лунных экспедиций «Аполлон» астронавты могли фиксировать неопознанные объекты, а часть записей якобы не предавалась огласке. Свои доводы привел физик Маанели Дерахшани, обративший внимание на расхождения в фотографиях миссии «Аполлон-14».