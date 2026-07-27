Роскосмос сообщил об успешных испытаниях измерительного пункта "Сахалин"

Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос) завершил комплексные испытания антенного комплекса и унифицированного технологического модуля трассового измерительного пункта "Сахалин". Технические средства и инженерные системы главного здания комплекса продемонстрировали готовность к сопровождению пусков с космодрома "Восточный", сообщили в Роскосмосе.

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"Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в Госкорпорацию "Роскосмос") успешно завершил комплексные испытания антенного комплекса и унифицированного технологического модуля трассового измерительного пункта "Сахалин". В ходе тестирования специалисты подтвердили готовность технических средств к сопровождению пусковых кампаний с космодрома "Восточный". Инженерные системы главного здания комплекса средств измерений, сбора и обработки информации - унифицированного технологического модуля - также подтвердили свою работоспособность", - говорится в сообщении.

Новый измерительный пункт в городе Поронайск Сахалинской области создается для сбора измерительной информации при пусках с космодрома "Восточный", а также для приема информации и управления космическими аппаратами. На объекте размещены две современные трехдиапазонные антенные системы ТНА-12М и антенная система АС-М, которые прошли проверки и готовы к работе в условиях повышенных нагрузок. Генеральный директор ОКБ МЭИ Константин Емельянов указал, что технологии, реализованные в их конструкции, позволяют принимать телеметрическую информацию с различных космических аппаратов и обеспечивать дистанционное управление антенной из любого измерительного пункта в России.

Унифицированный технологический модуль создан по принципу "все в одном": в нем находятся программно-аппаратные комплексы и оборудование для информационного сопровождения пусков и контроля за движением разгонных блоков. Системы модуля также могут координировать сеансы связи и принимать данные со спутников различного класса, Международной космической и перспективной Российской орбитальной станций.

Измерительный пункт "Сахалин" входит в состав Комплекса средств измерений, сбора и обработки информации космодрома "Восточный" и позволяет увеличить непрерывность зон радиовидимости Восточного командно-измерительного пункта, который в текущем году отмечает 10-летие со дня введения в эксплуатацию.