Мошенники разработали новую схему похищения Telegram-аккаунтов

Мошенники похищают Telegram-аккаунты без пароля и СМС. Об этом сообщили в УБК МВД России.

Аферисты используют вредоносную программу «Обновление телеметрии Windows». В случае ее запуска злоумышленники получают данные сессии Telegram для Windows. Далее они получают доступ к учетной записи без ввода пароля и кодов подтверждения.

«Подобный файл может попасть на ваше устройство при загрузке программы из непроверенного источника», - предупредило ведомство.

В МВД предложили несколько способов защиты. Загружать программы только с проверенных ресурсов, не открывать подозрительные вложения и ссылки в электронной почте и мессенджерах, обновлять операционную систему и приложения, а также запускать антивирус и проверять список активных сеансов в Telegram.

Ранее в МВД рассказали гражданам, как нужно действовать, если они стали жертвами мошенников. В первую очередь необходимо заблокировать банковскую карту, если деньги уже переведены на счет. Также во всех случаях нужно сообщить о случившемся в полицию.