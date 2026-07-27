Климатолог объяснила непредсказуемость Эль-Ниньо

Даже сильные проявления Эль-Ниньо не всегда означают серьёзные последствия для конкретного региона, поскольку на его влияние накладываются другие факторы, рассказала австралийский климатолог, доцент Университета Нового Южного Уэльса, сотрудник Центра передового опыта ARC «Погода XXI века» Андреа Тащетто.

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Об этом сообщает РИА Новости.

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«В некоторых местах мощное Эль-Ниньо не обязательно означает сильные последствия на практике», — сказала Тащетто.

Она пояснила, что точные последствия Эль-Ниньо для конкретных регионов предсказать сложно, поскольку на региональный климат влияют и другие процессы, включая Индоокеанский диполь — аналогичный климатический феномен в Индийском океане.

Обычно Эль-Ниньо повышает вероятность сухой погоды и засух на юго-востоке Австралии. Однако прошлые периоды сильного Эль-Ниньо, такие как 1997-1998, 2015-2016 и 2023-2024 годы, не оказали сильного влияния на осадки. С другой стороны, периоды слабого Эль-Ниньо, например в 2002 и 2006 годах, были связаны с засухами в некоторых районах континента.

Ранее Тащетто спрогнозировала температурные рекорды в 2027 году из-за природного явления Эль-Ниньо, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений.