Ученые выяснили, на что сильнее всего реагируют младенцы

Новорожденные в первые дни после появления на свет сильнее реагируют мозгом на плач других младенцев, чем на человеческую речь. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Developmental Cognitive Neuroscience. Судя по всему, что связь между способностью издавать звуки и их восприятием может формироваться практически с рождения.

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Как мозг обрабатывает звуки

У взрослых слушание речи и ее производство тесно связаны. Когда человек слышит язык, активируются не только области, обрабатывающие звук, но и участки, управляющие движениями рта, языка и гортани. Младенцы еще не говорят, но их слуховая система уже подготовлена к языку: плод слышит звуки через стенку матки с 20-24-й недели беременности. Новорожденные предпочитают речь многим другим звукам.

Плач проще речи и становится доступен для слухового опыта лишь после рождения. Но это единственный коммуникативный звук, который новорожденный уже может производить.

Эксперимент

Ученые сравнили реакцию 25 новорожденных на плач и речь. Активность мозга измеряли методом неинвазивной спектроскопии fNIRS. Младенцам включали записи плача новорожденных и предложения, произнесенные взрослыми.

Плач вызывал более сильную реакцию в правой височной области мозга, отвечающую за обработку звуков, и в лобной коре (моторные зоны). Речь не вызывала моторной активации у новорожденных. Это значит, что области, связанные с движением, особенно откликаются на звуки, которые ребёнок способен издать сам.

У 27 взрослых речь вызывала более выраженную активность, чем плач. Моторные лобные области активировались при прослушивании обоих типов звуков, так как взрослый может воспроизводить и речь, и плач.

Авторы исследования считают, что собственные возможности ребенка производить звук уже имеют значение для его восприятия. Плач может помогать узнавать свойства звука и осваивать основы общения. Однако эмоциональная насыщенность плача (сигнал дискомфорта) также может влиять на реакцию. Сейчас ученые изучают младенцев 6-10 месяцев, когда они начинают лепетать — лепет может быть особенно значимым для слуховой системы.