Samsung не отказалась от нового поколения «трикладушки»

Samsung приступила к разработке второго поколения смартфона-«трискладушки» Galaxy Z TriFold. Устройство может быть представлено в 2027 году и выйти на большем количестве мировых рынков по сравнению с первой моделью, сообщает южнокорейское издание ETNews.

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Первое поколение Galaxy Z TriFold стало для Samsung скорее экспериментальной моделью, чем массовым коммерческим продуктом. Смартфон выпускался ограниченными партиями и продавался лишь в нескольких странах, что позволило компании оценить интерес потребителей к новому форм-фактору.

Теперь Samsung, как утверждает ETNews, намерена продолжить развитие этого направления. Компания уже начала обсуждать новый проект с производственными партнерами. Пока разработка находится на ранней стадии, поэтому технические характеристики будущего устройства неизвестны.

По предварительной информации, диагональ гибкого дисплея существенно не изменится по сравнению с моделью первого поколения. Другие параметры смартфона источники пока не раскрывают.

Анонс нового Galaxy Z TriFold может состояться летом 2027 года одновременно с презентацией очередного поколения складных смартфонов серий Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip.