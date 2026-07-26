«Союз МС-28» с российско-американским экипажем приземлился в Казахстане

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и американский астронавт Кристофер Уильямс благополучно вернулись на Землю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

В воскресенье корабль» Союз МС-28» с россиянами и американцем приземлился в Казахстане. Посадка произошла в степных окрестностях города Жезказган.

На место прибыли спасатели, чтобы помочь членам экипажа выбраться из спускаемого аппарата.

В Роскосмосе добавили, что за несколько минут до приземления экипаж доложил об отличном самочувствии.

Космонавты Кудь-Сверчков, Микаев и астронавт NASA Уильямс находились на МКС с 27 ноября.