Индия потребовала от платформы Microsoft удалить мессенджер Bitchat

Центр по борьбе с киберпреступностью при МВД Индии потребовал от платформы Microsoft удалить мессенджер Bitchat. Индийским властям не нравится, что приложение, работающее без интернета, активно использовали во время последних антиправительственных акций. Об этом сообщил создатель Bitchat Джек Дорси.

Дорси опубликовал в соцсети X скриншот индийского документа. В нем сказано, что GitHub (платформа, принадлежащая Microsoft) должен отключить доступ к трём связанным с Bitchat репозиториям. На это дается три часа.

Индийские силовики заявили, что приложение «значительно затрудняет законное перехватывание, идентификацию и проведение расследований», а также вредит национальной безопасности и суверенитету страны.

«Правительству Индии не нравятся технологии наподобие битчата, оно хочет, чтобы их убрали», — прокомментировал Дорси.

Bitchat передаёт зашифрованные сообщения между телефонами напрямую через Bluetooth. Наличия интернета, номера телефона или электронной почты при этом не требуется.

Протестующие активно использовали мессенджер во время последних антиправительственных акций «Партии тараканов».

Корпорация Microsoft приобрела GitHub в 2018 году за 7,5 млрд долларов. При этом сервис продолжает работать как независимый бизнес, сохраняя философию и открытость для разработчиков.