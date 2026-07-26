«Начало чего-то нового»: названы условия для обитания инопланетян на «суперземле»

Инопланетяне (ежели они вообще наличествуют), скорее всего, обитают на экзопланете типа «суперземля», где есть все «необходимые условия» для жизни, утверждают астрономы. Новое исследование показывает, что если внеземная жизнь существует, то, скорее всего, она обитает на подобной экзопланете.

Астрономы установили, что экзопланета LHS 1140b, расположенная всего в 48 световых годах от Земли, излучает гелий — газообразный сигнал, указывающий на то, что на планете есть плотная атмосфера, способная поддерживать жизнь, пишет New York Post.

НАСА описывает эту планету, открытую в 2017 году, как «каменистый мир» с радиусом в 1,73 раза больше земного и массой в 5,6 раза больше земной. По цвету она напоминает нечто среднее между Марсом и Юпитером.

«На данный момент у нас нет абсолютно никаких доказательств существования жизни на этой планете, — рассказал ведущий автор исследования Коллин Керубим в интервью New York Times. – Но мы считаем, что все действительно важные, необходимые условия для жизни на ней есть».

Чтобы планета считалась пригодной для жизни в том смысле, в каком мы понимаем эту пригодность, она должна быть каменистой, иметь атмосферу и находиться в зоне, где может существовать жидкая вода. Пока что кажется, что LHS 1140 b соответствует всем трём критериям, отмечает New York Post.

Предполагается, что LHS 1140 b находится в «зоне обитаемости», которая, как и в случае с Землёй, расположена на оптимальном расстоянии от своей звезды.

Таким образом, температура на планете, вероятно, позволяет существовать жидкой воде, которая, по оценкам, может составлять 20% массы планеты.

Как рассказывает New York Post, LHS 1140 b вращается вокруг красного карлика. Планета находится примерно в 10 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу.

Но красный карлик, вокруг которого вращается LHS 1140 b (его название — LHS 1140), меньше и намного холоднее нашего Солнца. Это означает, что, хотя эта «суперземля» вращается гораздо ближе к своей звезде, она получает в два раза меньше солнечного света, чем мы.

Более того, условия на этой красной карликовой звезде «особенно благоприятны», поскольку звезда очень тусклая и не излучает большое количество радиации, как сообщает Европейская южная обсерватория.

Красные карлики считаются нестабильными, и любые планеты, обращающиеся вокруг них по близкой орбите, уязвимы перед солнечными вспышками и другими явлениями, которые могут привести к тому, что планета лишится своей атмосферы.

Атмосфера крайне важна для поддержания жизни на планете, поскольку она помогает удерживать воду, регулировать климат и защищать поверхность от космической радиации, подчеркивает New York Post.

Согласно последнему исследованию, несмотря на близость к звезде, атмосфера LHS 1140b богата гелием, что указывает на то, что красные карлики могут быть менее опасными, чем считалось ранее.

Исследователи использовали теоретическую компьютерную модель эволюции атмосферы экзопланеты, чтобы проследить, как более лёгкие элементы, такие как водород и гелий, выбрасываются из атмосферы планеты под воздействием вспышек на звезде.

Согласно этой модели, в верхних слоях атмосферы LHS 1140b преобладает гелий, что указывает на потенциальную возможность зарождения жизни.

Эксперты отмечают, что если эти теории окажутся верными, то LHS 1140b станет первой планетой, на которой могла бы зародиться жизнь. Это может подтвердить, что множество других небесных тел обладают аналогичным потенциалом, а это означает, что Земля является меньшей аномалией, чем считалось ранее.

Экзопланеты, подобные LHS 1140b, встречаются редко; в то время как люди классифицировали миллионы звезд, мы идентифицировали только 6316 экзопланет, или планет за пределами нашей Солнечной системы.

Среди этих экзопланет еще более необычным является обнаружение одной с атмосферой.