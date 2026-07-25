Почти все смартфоны в мире могут стать еще дороже из-за решения всего одной компании в США

Компания Qualcomm предупредила своих клиентов о предстоящем повышении цен на чипы для смартфонов, ноутбуков и других устройств. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на Bloomberg.

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По данным издания, Qualcomm разослала клиентам письмо, в котором сообщила о планах увеличить стоимость своей продукции «на двузначный процент». Новые цены будут применяться к товарам, отгруженным после 1 сентября.

В компании объяснили решение тем, что исчерпали возможности компенсировать рост затрат поставщиков на фоне продолжающегося дефицита компонентов. Qualcomm также заявила, что до объявления о повышении цен пыталась найти альтернативных поставщиков комплектующих.

Решение Qualcomm может привести к подорожанию широкого спектра устройств, прежде всего смартфонов. Чипы компании используются в различных устройствах, включая новые складные смартфоны Samsung, будущие умные очки и ноутбуки на Windows.

Qualcomm стала не единственной компанией, повысившей цены из-за дефицита компонентов. По данным издания, аналогичная ситуация уже затронула игровые консоли Xbox, одноплатные компьютеры Raspberry Pi, большинство устройств Apple, а также смартфоны Samsung и Google. В отдельных случаях производители не только повышают цены, но и сокращают характеристики устройств либо откладывают и отменяют их выпуск.