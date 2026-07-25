Астрономы замерли: часть ракеты Илона Маска врежется в Луну

По расчётам астронома Билла Грэя, которые не теряют актуальности с осени 2025 года, верхняя ступень ракеты-носителя Falcon 9 должна столкнуться с поверхностью Луны. Событие запланировано на 5 августа, удар произойдёт в 09:34 по московскому времени.

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Речь идёт о разгонном блоке, который в январе 2025 года вывел к спутнику Земли два посадочных аппарата — Blue Ghost и Hakuto-R. Первая ступень Falcon 9, как обычно, вернулась на планету, а вторая, меньшая по размеру, осталась на высокой орбите. Она не может войти в атмосферу Земли из-за своей траектории, поэтому её путь завершится на Луне.

Объект массой 4,9 тонны и размером с пятиэтажный дом двигается со скоростью 2,4 км/с. По оценке Грэя, кинетическая энергия удара будет эквивалентна 3 тоннам тротила. Падение, как ожидается, будет видно в телескопы на территориях, где в этот момент наступит ночь — в Северной и Южной Америке. Предполагаемый диаметр образовавшегося кратера — около 20 метров.

Точные координаты места столкновения, которое находится рядом с кратером Эйнштейна на краю видимого диска Луны, будут уточнены непосредственно перед событием. Это позволит впоследствии идентифицировать свежий кратер.

Подобные инциденты не являются редкостью: в 1970-х годах на Луну падали отработанные ступени и модули миссий «Аполлон», что даже помогало калибровать сейсмометры, оставленные на поверхности.