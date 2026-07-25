Ученые впервые смогли узнать семейство существ из Марианской впадины

Специалисты из Зоологического музея МГУ и Института биологии развития РАН определили систематическое положение офиуры Abyssura brevibrachia. Почти полвека этот глубоководный вид оставался «беспризорным» — ни одно из известных семейств его не принимало.

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Впервые существо описали советские зоологи Литвинова и Беляев в 1976 году. Образцы достали с глубины до 7295 метров из желобов северной части Тихого океана. Офиуры — близкие родственники морских звёзд, но их тело состоит из тонких игольчатых лучей. Большинство видов населяют мелководья, а Abyssura обитает глубже 6 км, за что получила неофициальное прозвище «офиура из бездны».

Материал для новой работы собрали японские коллеги в глубоководном жёлобе к востоку от Японии. Российские биологи Александр Мартынов и Татьяна Коршунова впервые получили генетические данные по этому виду. Анализ ДНК показал, что ближайшие родственники Abyssura — офиуры рода Ophiambix. Ранее исследователи замечали сходство в микроскопическом строении, но подтвердить его удалось только с помощью молекулярных методов. Образ жизни у этих групп различается: Ophiambix встречаются уже с 100 метров, и только один вид опускается до 5 км, тогда как Abyssura не поднимается выше 6 км.

Оба рода объединили в новое семейство Abyssuridae. Это решение закрыло многолетний спор: род Ophiambix безуспешно пытались приписать к четырём разным семействам, но каждая версия оказывалась ошибочной.

Ключевой эволюционный вывод исследования — возникновение семейства связано с педоморфозом, механизмом, при котором взрослые особи сохраняют признаки ювенильных стадий предков. Тот же процесс, по мнению авторов, сыграл роль в эволюции человека. Возраст нового семейства прослеживается как минимум до триасового периода — более 200 млн лет назад. Учёные также предостерегают от жёсткого деления офиур на реликтовые и современные формы, поскольку у ныне живущих видов родословная может быть не менее древней, чем у традиционно реликтовых групп.