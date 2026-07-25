Модульные ноутбуки Framework пострадали от резкого скачка цен на память

Производитель модульных ноутбуков Framework столкнулся с проблемой. Цены на оперативную память LPCAMM2 взлетели более чем вдвое по сравнению с предыдущими закупками компании. Из-за этого Framework вынуждена менять комплектацию уже оформленных предзаказов Laptop 13 Pro.

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Компания признаёт, что у неё достаточно модулей памяти, чтобы закрыть все заказы в целом, но не хватает конкретных объёмов — 64, 32 и 16 гигабайт в нужном соотношении.

В результате часть покупателей получит меньше памяти, чем заказывала. Да, некоторые, кто оформлял предзаказ на 64 ГБ, получат 32 ГБ. Цену станут ниже. Заказы на 32 ГБ в некоторых конфигурациях тоже будут заменены, но уже на 16 ГБ со снижением цены до соответствующего уровня. А вот новые заказы подорожают.

Впрочем, отдельные модели SSD и некоторые объёмы памяти, наоборот, подешевели.