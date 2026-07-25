В работе ChatGPT произошли сбои

Пользователи ряда стран жалуются на неполадки в работе чат-бота ChatGPT, разработанного американской компанией OpenAI, следует из отчета сервиса Downdetector.

Согласно его данным, в Великобритании о нарушениях сообщили около 2,7 тыс. человек. 89% пользователей отметили перебои в функционировании сайта, 9% зафиксировали проблемы с приложением, еще 8% испытывают трудности с самим ботом.

По сведениям Downdetector, сбои также фиксируются в США (2,2 тыс.), Италии (2,2 тыс.), Франции (1,4 тыс.), и других странах.