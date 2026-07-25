Определен предел человеческой жизни

Исследователи Сколковского института науки и технологий построили математическую модель, позволяющую определить биологический предел продолжительности жизни человека, пишет старший корреспондент по науке и технологиям Уильям Хантер в статье для Daily Mail.

Журналист уточнил, что модель была построена специалистами Сколтеха в рамках исследования, посвященного соматическим мутациям.

По его словам, мутации этого типа — случайные изменения в ДНК, накапливающиеся в клетках в течение жизни человека. В результате их накопления, пояснил он, ухудшается работа тканей и органов, что в итоге приводит к смерти.

Расчеты показали, что теоретически возможно устранить ряд факторов, способствующих старению, увеличить продолжительность жизни до абсолютного максимума в 627 лет.

Вместе с тем, накопление соматических мутаций неизбежно ограничивает продолжительность жизни человека, снижает ее предел до 150-190 лет, разъяснил автор статьи.

Даже нижняя цифра значительно превышает среднюю ожидаемую продолжительность жизни для людей, живущих в Великобритании сегодня, которая составляет 83 года для женщин и 79 лет для мужчин, отметил Хантер.

Корреспондент констатировал, что исследование показало, на какие механизмы старения следует обратить внимание с тем, чтобы разработать эффективные методы продления жизни.