Названа точная дата гибели всей растительности на Земле

Журнал Popular Mechanics рассказал о новом исследовании, опубликованном в издании JGR Atmospheres. Международная группа ученых с помощью компьютерного моделирования установила, сколько еще просуществует растительная биосфера.

Главным убийцей флоры станет неумолимое старение Солнца. Сейчас светило производит примерно на треть больше энергии, чем при рождении Солнечной системы, и этот процесс будет только нарастать.

Моделирование учитывало два ключевых фактора — критическое падение уровня углекислого газа и рост температур. Результаты показали, что растительность исчезнет примерно в тот же период, когда океаны планеты испарятся в космос — через 1,87 миллиарда лет.

Это несколько больше предыдущих оценок, но все равно означает, что история земной флоры конечна из-за неизбежного увеличения яркости звезды.