В России создали считывающую систему для регистрирации отдельных фотонов

Учёные Института астрономии РАН совместно с НИИИС им. Ю.Е. Седакова разработали аппаратную часть считывающего устройства для космической обсерватории «Спектр-УФ». Прибор на отечественной радиационно-стойкой электронике заменит иностранный аналог и будет регистрировать отдельные фотоны в реальном времени.

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По информации научного портала «»Научная Россия», аппарат обрабатывает до 100 кадров в секунду (более 1 Гб/с) и отправляет на Землю только координаты и время вспышек, чтобы уложиться в узкий радиоканал. Запуск телескопа запланирован на октябрь 2031 года.

В основе работы лежит электронно-оптический преобразователь (ЭОП): фотон ударяет в фотокатод, выбивает электроны, их число усиливается в микроканальной пластине, и на экране возникает вспышка. Задача считывающего устройства — фиксировать эти вспышки с частотой 100 кадров в секунду и определять их координаты. Поток данных достигает гигабит в секунду, а радиоканал позволяет передавать лишь мегабиты, поэтому система сжимает информацию на борту, отправляя только координаты и время.

Разработка велась на отечественных радиационно-стойких процессорах, которые работают на частотах в сотни мегагерц (не гигагерцы, как обычные чипы). Это потребовало адаптации алгоритмов под ограниченные вычислительные мощности. Прибор уже создан и заменяет испанский аналог. Телескоп «Спектр-УФ», который называют преемником «Хаббла», планируют запустить в октябре 2031 года.