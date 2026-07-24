Появилась компьютерная мышь, которой можно управлять языком

Augmental начала продажи необычного устройства MouthPad. Это «стоматологическая каппа», которая надевается на верхние зубы. На нёбной части расположена сенсорная панель, чувствительная к нажатию языком.

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С её помощью, а также благодаря отслеживанию движений головы, можно управлять курсором на экране компьютера. Все жесты настраиваются через специальное приложение. Устройство предназначено в первую очередь для людей с ограниченной подвижностью рук.

Устройство может подключаться сразу к нескольким гаджетам одновременно. Стоит MouthPad 1400 долларов плюс около 100 долларов за слепок зубов.

Кроме того, компания готовит к выпуску устройство Vox, небольшой кулон, который крепится на шее и считывает вибрации голосовых связок, позволяя надиктовывать текст почти шёпотом даже в шумной обстановке.