Астрофизики поставили под сомнение ускорение расширения Вселенной

Выводы об ускорении расширения Вселенной стали результатом неучтенного при измерениях систематического эффекта, на самом деле расширение постепенно замедляется. Таков основной посыл статьи в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, авторы которой покушаются на один из краеугольных камней современной космологии — темную энергию.

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О расширении Вселенной известно с 1929 года, когда Эдвин Хаббл провел наблюдения пульсирующих звезд. В 1990-х наблюдения за взрывающимися звездами особого типа — сверхновыми Ia — показали, что это расширение происходит с ускорением. И чтобы его объяснить, пришлось ввести понятие темной энергии.

Профессор Субир Саркар из Оксфордского университета оспаривает эту теорию с момента публикации полных каталогов сверхновых, по которым были сделаны выводы об ускорении, в 2014 году. Сначала он утверждал, что статистическая значимость результатов не достигает порога, необходимого для объявления открытия.

В новой работе профессор с коллегами показал, что сторонники ускоряющегося расширения не учли свойственный древним сверхновым эффект, который переворачивает все с ног на голову. Для анализа авторы взяли самый современный из доступных каталогов — Pantheon+, который включает 1701 сверхновую, — и учли многие из поступивших от критиков их точки зрения предложений.

Одно из них оказалось особенно важным. Группа исследователей из Университета Ёнсе в Сеуле накопила данные, указывающие на то, что сверхновые типа Ia не так надежны, как считалось ранее — они выглядят более тусклыми, если вспыхивают на ранних стадиях жизни галактики. Поскольку свету требуется время, чтобы достичь нас, мы видим далекие галактики такими, какими они были в очень юном возрасте. Если в этих молодых галактиках сверхновые действительно систематически более тусклые, это заставляет космологов завышать оценки расстояний до них — а значит, и скорость расширения Вселенной.

Когда Саркар и его коллеги включили в свой анализ поправки сеульской группы, они пришли к выводу, что расширение Вселенной может вовсе не ускоряться (и даже немного замедляется). А следовательно, темная энергия больше не нужна, заключают они.

«Интересное и потенциально весьма значимое наблюдение», — оценивает профессор Доминик Шварц из Билефельдского университета.

По его словам, темная энергия изначально придумана в качестве «костыля», чтобы примирить наблюдения и модели Вселенной, а теперь мы, возможно, видим новое расхождение, связанное с более старыми и тусклыми звездами.

«Это опять может указывать на то, что модель дает сбой», — добавляет он.

Работа Саркара и его коллег затрагивает лишь одно из доказательств в пользу темной энергии, и этого «недостаточно, чтобы низвергнуть сложившуюся парадигму», не согласен профессор Джошуа Фримен из Национальной ускорительной лаборатории SLAC.