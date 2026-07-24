Самый дешевый MacBook Neo получит новую версию с более мощным процессором
MacBook Neo вышел не так давно, но, видимо, самый дешевый ноутбук Apple, стал достаточно популярным. По данным СМИ, компания уже работает над его обновлённой версией.
По данным инсайдеров, в тестировании находится модель с процессором A19 Pro (используется в iPhone 17 Pro) и увеличенным объёмом оперативной памяти.
Текущая версия Neo имеет 8 ГБ памяти. По слухам, новая модель получит 12 ГБ, которые как раз требуются для ИИ-функций Apple Intelligence.
Остается вопрос цены. MacBook Neo стартовал с $599, но из-за подорожания памяти в июне цену подняли до $699. Увеличение памяти же может сделать ноутбук ещё дороже.