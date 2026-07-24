На «Поле Чудес» нашли погребальную камеру с останками людей и коня

Археологи обнаружили на территории историко-археологического комплекса «Гнездово» в Смоленской области захоронение с останками мужчины, женщины и коня. Об этом сообщил кандидат исторических наук, археолог Василий Новиков в своем Telegram-канале.

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«Камерные сезоны» в Гнездове и большое открытие на «Поле Чудес»!» — написал он.

По словам Новикова, находка была сделана на раскопе ЦС-XXXII с использованием комплекса неинвазивных методов исследования и робособаки. Ученые нашли крупную погребальную камеру размером 6,5 на 5 метров, внутри которой находилась вторая камера, разделенная несплошной перегородкой.

Там были захоронены мужчина, женщина и конь, а также богатый инвентарь. Среди находок — сломанный пополам меч, колчан со стрелами, остатки щита, ведро, оселок, система ремней подвеса с поясным набором и круглая фибула с иглой.

«Поле Чудес» — это неофициальное название участка на территории Гнездовского археологического комплекса, где ученые находят древние артефакты.

До этого в пещере в Приморье археологи обнаружили фрагмент челюсти древнего человека, жившего около 12 тысяч лет назад. До этого открытия древнейшими антропологическими свидетельствами в Приморском крае считались останки из пещеры Чертовы Ворота возрастом 6,5 тысячи лет.

По словам ученых, такая высокая сохранность костей в Приморье — большая редкость, поскольку здешние почвы с повышенным уровнем кислотности и влажный муссонный климат обычно быстро разрушают органику.