Млечный Путь перевернулся на 90 градусов

По словам астрономов, 10 миллиардов лет назад Млечный Путь перевернулся из-за столкновения с карликовой галактикой. Исследователи из Даремского университета обнаружили, что в результате прямого столкновения с галактикой Гайя-Энцелад (известна также как Gaia Sausage) Млечный Путь оказался в своём нынешнем положении.

Астрономы нашли доказательства того, что Млечный Путь перевернулся на бок после прямого столкновения с блуждающей галактикой задолго до образования Солнечной системы, пишет The Guardian.

Катастрофическое столкновение произошло около 10 миллиардов лет назад, когда в Млечный Путь лоб в лоб врезалась карликовая галактика Гайя-Энцелад.

Млечный Путь разорвал в клочья вторгшуюся галактику и поглотил её звёзды, но хаос, вызванный этим столкновением, вероятно, развернул весь диск Млечного Пути более чем на 90 градусов, придав ему нынешнее положение, как утверждают исследователи.

Астрономы из Даремского университета с помощью суперкомпьютерного моделирования показали, что галактики, подобные Млечному Пути, которые сталкиваются лоб в лоб с Gaia Sausage, скорее всего, испытывают «переворот диска», который резко, хоть и медленно, меняет ориентацию галактики.

«Вероятно, на это уходит не менее нескольких сотен миллионов лет», — цитирует The Guardian руководителя проекта Кирилла Батракова.

Исследователи сделали это открытие, изучая необычно медленное вращение звёзд в гало Млечного Пути. Гало — это разреженное звёздное скопление в форме шара, окружающее галактику. Большинство звёзд гало изначально образовались в небольших галактиках, которые подошли слишком близко к Млечному Пути и со временем слились с ним.

Предыдущие наблюдения в рамках миссии Gaia Европейского космического агентства показали, что звёзды в диске Млечного Пути вращаются вокруг центра галактики со скоростью около 220 км/с. Однако долгое время оставалось загадкой, почему звёзды в звёздном гало вращаются гораздо медленнее — со скоростью около 25 км/с.

В поисках объяснения этому несоответствию учёные из Даремского университета обратились к компьютерному моделированию эволюции галактик, подобных Млечному Пути. Моделирование показало, что в гало галактик, столкнувшихся лоб в лоб с соседними галактиками размером с Гайя-Энцелад и впоследствии испытавших «переворот диска», звёзды движутся медленнее.

Впервые об этом древнем столкновении стало известно в 2018 году, когда международная группа астрономов использовала дополнительные данные миссии Gaia для составления карты движения звёзд в Млечном Пути, пишет The Guardian.

Выяснилось, что некоторые из них двигались по радикально вытянутым орбитам, напоминающим форму сосиски или колбасы (отсюда и второое название галактики Gaia Sausage).

Исследователи пришли к выводу, что это произошло из-за того, что карликовая галактика распалась на части, врезавшись прямо в центр Млечного Пути. Экстремальные орбиты этих звёзд стали неопровержимым доказательством колоссального столкновения, в результате которого карликовая галактика получила название «Галактическая сосиска».

Теперь астрономы считают это столкновение последним крупным слиянием галактик и определяющим событием в истории Млечного Пути. Оно коренным образом изменило облик галактики, сформировав балдж в её центре и доминирующий звёздный ореол.

Несмотря на то, что «Галактическую сосиску» относят к карликовым галактикам, она содержала в себе звёзды, газ и тёмную материю, масса которых более чем в 10 миллиардов раз превышала массу Солнца, пишет The Guardian. Следующее крупное столкновение может произойти через несколько миллиардов лет, когда соседняя карликовая галактика под названием Большое Магелланово Облако сольётся с Млечным Путём.

Ещё одно слияние уже происходит с гораздо меньшей по размеру карликовой галактикой в созвездии Стрельца. Ожидается, что оно окажет гораздо менее значительное влияние на наше космическое окружение. «Она не такая массивная, как «Галактическая сосиска», поэтому не окажет такого сильного влияния на Млечный Путь, а сам Млечный Путь сейчас гораздо массивнее, чем был тогда», — цитирует Батракова The Guardian.