Российский ученый раскрыл секрет «химии» в продуктах

Академик РАН Салис Каракотов в эфире программы «Время науки» на радио «Комсомольская правда» объяснил, почему бояться нитратов и средств защиты растений не стоит, а также рассказал о фальсификации семян.

По словам ученого, демонизация химии в сельском хозяйстве усилилась в нулевые годы. В Волгограде были закрыты два крупных производства, созданных еще в советское время. При этом люди каждую неделю моют голову шампунем, в составе которого — лаурилсульфат, салициловая и лимонная кислоты, консервирующие бензоаты. Однако к шампуням нет столь жесткого отношения, хотя поверхностно-активные вещества являются первыми аллергенами.

Каракотов подчеркнул, что средства защиты растений проходят проверку на аллергенность, тератогенность, мутагенность и канцерогенность. На регистрацию одного препарата уходит до 100 млн рублей. Лекарства-дженерики регистрируются в более мягком режиме.

Россия применяет 2,5 кг средств защиты на гектар. В Японии и Бразилии — 10 кг, в Европе — 8, в Китае — 6. При этом Япония процветает, продолжительность жизни там высокая.

Ученый сообщил, что компания «Щелково Агрохим» создает биопрепараты на основе живых бактерий для борьбы с болезнями растений. Их можно применять в поздние сроки, когда использование химии ограничено.

Отдельно Каракотов затронул тему фальсификации семян. До 20% семян подсолнечника продается на теневом рынке. Их выдают за известные гибриды, но урожайность ниже на 5–6 центнеров с гектара. Фальсификацию семян он назвал диверсией и подрывом экономических устоев.