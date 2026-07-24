Назван способ ускорить старый компьютер с Windows

Работа малополезных приложений и сервисов в фоновом режиме способна замедлить Windows. Об этом сообщает издание How-To Geek.

Журналисты портала назвали самые популярные и эффективные способы ускорить работу операционной системы (ОС) Microsoft — даже на старом компьютере. В первую очередь авторы посоветовали настроить автозагрузку — исключить из списка приложения, которые запускаются вместе с Windows. Список программ доступен в разделе «Приложения автозагрузки», который можно найти в «Диспетчере задач».

Также для ряда приложений, которые редко используются, рекомендовали отключить функцию работы в фоновом режиме. Если ее оставить, то программа будет расходовать ресурсы устройства даже при ее закрытии. Этот параметр находится в разделе «Приложения» — его можно установить для каждой конкретной программы.

В заключение специалисты рассказали, что можно ускорить работу компьютера, если отключить визуальные эффекты.

«Они выглядят красиво, но также требуют от девайса затрат ресурсов на отрисовку эффектов», — объяснили журналисты.

Этот параметр находится в настройках Windows, в разделе «Визуальные эффекты».

Ранее журналисты издания PCWorld раскрыли самые важные настройки Windows. В их число вошла функция, которая управляет мощностью компьютера.