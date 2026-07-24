Предложен новый метод поиска внеземного разума

Астрономы, которые охотятся за следами внеземного разума, возможно, упускают сигналы в той части радиодиапазона, которую в последнее время почти не исследуют.

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Большинство обзоров в рамках SETI (поиска внеземного разума) были сосредоточены на частотах от 1,42 до 1,66 ГГц. Этот промежуток называют «водной ямой» — он лежит между естественными частотами излучения водорода и гидроксила, соединение которых дает воду. Принято считать, что высокоразвитая цивилизация, осознавая важность воды, выберет именно эту длину волны.

Астроном Луиза Мейсон из Манчестерского университета убеждена, что нужно внимательнее изучать более высокочастотный диапазон. Чем сама и занялась, проведя первый обзор SETI по данным телескопа ALMA. Результаты она представила на Национальном астрономическом собрании Королевского астрономического общества в Бирмингеме (NAM 2026).

«Десятилетиями поиски в рамках SETI были сконцентрированы в довольно узком участке радиоспектра. Нам стало интересно: что, если заглянуть в совершенно иную область? Миллиметровый и субмиллиметровый диапазоны для SETI остаются почти нетронутыми, так что по сути мы открываем новое пространство параметров для поиска», — пояснила Мейсон.

Она проверила два небольших частотных окна в наблюдениях ALMA в третьем диапазоне (Band 3), но не нашла ни одного кандидата в техносигнатуры, который превышал бы пороговые значения.

В обзор вошли всего четыре архивных наблюдения ALMA, но Мейсон убеждена, что доказала: высокочастотные радиотелескопы могут сыграть важную роль в будущих программах SETI.

Кроме того, исследование обращает внимание на скрытую возможность, которая есть в любом радионаблюдении — когда астрономы наводят телескоп на одну цель, в поле зрения неизбежно попадают и многие другие звезды.

Обычно исследователи оценивают этот «звездный прилов» по каталогам вроде Gaia. Мейсон же применила Безансонскую модель Галактики, чтобы оценить всю совокупность звезд в каждом наблюдении — включая те, что слишком далеки, слишком тусклы или слишком сложны для надежной идентификации.

Применив этот метод к предыдущему обзору SETI, охватывавшему 1327 наведений телескопа, она увеличила расчетное количество звезд, попавших в поиск, с примерно 288 тысяч (по данным Gaia) до более чем 6,1 миллиона (по галактической модели).

По мнению исследовательницы, это дает гораздо более реалистичное представление о том, какую часть Галактики на самом деле удалось изучить в поисках техносигнатур.

В проделанной работе важно то, как много звезд удалось обследовать, подчеркнула Мейсон: «Даже совсем небольшое наблюдение может охватывать огромное количество и разнообразие звезд, которые мы вовсе не собирались изучать».

Отсутствие техносигнатур вовсе не означает, что разумной жизни не существует, — просто в узких диапазонах, изученных в ходе данного исследования, не нашлось подходящих кандидатов, заключила она.