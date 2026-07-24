Huawei Enjoy 100 Pro Max получит процессор Kirin 8020

По информации из неофициальных источников, готовящийся смартфон Huawei Enjoy 100 Pro Max может получить процессор Kirin 8020. Он же используется, например, в Huawei Enjoy 90 Plus.

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Процессор Kirin 8020 имеет восемь ядер, одно сверхмощное на частоте 2,28 ГГц, три средних на 2,05 ГГц и четыре маломощных на 1,30 ГГц. Он изготовлен по 7-нм техпроцессу. За графику отвечает Maleoon 920.

Другие инсайдеры, кстати, сомневаются, что Huawei установит именно его в новую модель. Дело в том же Enjoy 90 Plus. Эта модель из более доступного сегмента. Логичнее было бы применить более мощный процессор, возможно, с повышенными тактовыми частотами.

В других утечках упоминалось, что Enjoy 100 Pro Max может получить аккумулятор на 10 000 мАч, 6,84-дюймовый экран и основную камеру на 50 мегапикселей.