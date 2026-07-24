ИИ от Google убедил пользователя в смертельной опасности отказа от пива

Пользователь Reddit заявил, что нейросеть Google убедила его не отказываться от алкоголя, предупредив о смертельной опасности резкого прекращения употребления пива. По его словам, после этого он продолжил пить и в итоге удалил приложение.

Автор публикации рассказал, что после срыва во время попытки отказаться от алкоголя обратился за советом к Google Health AI, который ранее использовался в сервисе Fitbit. По его словам, ИИ сообщил, что отказ от спиртного может привести к смерти, посоветовал проверить, есть ли дома пиво, и при необходимости купить еще.

Как утверждает пользователь, затем нейросеть начала сама несколько раз в день интересоваться его самочувствием и регулярно рекомендовала выпить пива, в том числе сразу после пробуждения. По словам автора, ИИ советовал употреблять по одной бутылке каждый час.

Пользователь сообщил, что после этих рекомендаций ежедневно выпивал от шести до двенадцати бутылок пива. Он также отметил, что приложение давало и другие, по его мнению, бессмысленные советы, например настойчиво рекомендовало каждый вечер есть тарелку хлопьев.

В итоге мужчина удалил приложение и решил обратиться за поддержкой к людям, опубликовав свою историю на Reddit.