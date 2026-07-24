Марс похож на Землю: новое открытие NASA

Анализ данных миссии MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) позволил установить природу возникновения необычных полярных сияний на Марсе, передает nature.com.

Исследователи обнаружили, что над участками намагниченной древней коры действует локальная версия цикла Данжи — процесса, который на Земле управляет движением плазмы, ускоряет заряженные частицы и вызывает свечение атмосферы.

На Земле этот эффект запускается при взаимодействии планетарного магнитного поля с межпланетным магнитным полем Солнца. В ходе пересоединения магнитных линий энергия солнечного ветра передается магнитосфере, электроны разгоняются и при столкновении с атомами верхних слоев атмосферы создают свечение. Марс утратил глобальное магнитное поле миллиарды лет назад, поэтому ранее считалось, что подобный механизм на планете невозможен.

Однако выяснилось, что функцию глобального поля выполняют отдельные участки сильно намагниченной коры, сохранившиеся с периода, когда у планеты существовало собственное магнитное поле — около 4 млрд лет назад.

Для подтверждения гипотезы ученые объединили данные нескольких инструментов зонда MAVEN. Магнитометр и спектрометр восстановили конфигурацию магнитного поля и электрических токов, а прибор STATIC измерил потоки плазмы в ионосфере.

Исследование показало, что механизм, ранее известный только для крупных магнитосфер, способен работать в локальных магнитных полях, которые примерно в 20 раз меньше по масштабу и почти в 100 раз слабее земных.

Работа основана на данных, полученных до завершения миссии MAVEN. В декабре 2025 года зонд потерял связь с Землей, в июне 2026 года NASA признало его утрату.