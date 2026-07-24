В России создали метод оценки шумов камеры по одному снимку

Физики Национального исследовательского ядерного университета МИФИ разработали метод, позволяющий определить уровень шума фотокамеры по одному изображению. По данным университета, точность такого подхода значительно превышает показатели традиционных способов измерения, пишет ТАСС.

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В отличие от существующих методик, требующих съемки десятков специальных сцен, новая технология анализирует один кадр. Алгоритм сегментирует изображение по уровням яркости, выполняет многоступенчатую аппроксимацию и взвешенное усреднение. Это позволяет отдельно оценить полный шум, а также световой, темновой, временной и пространственный шумы.

Метод также определяет параметр Photo Response Non-Uniformity (PRNU), отражающий неоднородность чувствительности пикселей, по одному неоднородному снимку. Ранее для этого требовалась серия однородных изображений. Разработка может применяться при настройке камер, совершенствовании шумоподавления и обработке изображений в системах видеонаблюдения.