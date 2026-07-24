Большинство россиян поддержало дальнейшее развитие ИИ и сочло его полезным

Лаборатория нейронаук и поведения человека Сбера представила результаты шестилетнего мониторинга восприятия искусственного интеллекта в России. Исследование показало, как менялось восприятие ИИ с 2019-го по 2025 год. Динамика отношения к ИИ оценивалась по 14 парам противоположных характеристик: «прозрачный — туманный», «контролируемый — неконтролируемый» и другие.

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В 2019 году большинство респондентов рассматривали ИИ как понятный и предсказуемый алгоритм — прежде всего в контексте голосовых помощников и беспилотных автомобилей. В 2022 году выход на рынок генеративных нейросетей вызвал волну энтузиазма. Именно тогда оценки россиян по большинству положительных параметров достигли максимальных значений. А в 2025 году образ технологии усложнился — ИИ стали воспринимать как полезный и прогрессивный, но менее прозрачный, определенный и контролируемый инструмент. При этом более 80 процентов опрошенных поддерживают дальнейшее развитие искусственного интеллекта.

Выяснилось, что готовность человека к ИИ сильно зависит от отрасли, где он внедряется. В 2025 году лидерами стали интернет-магазины — 63 процента респондентов не возражают против искусственного интеллекта в этой сфере. Далее следуют мобильные операторы (47 процентов), банки и государственные услуги (по 38 процентов). Уровень принятия ИИ в медицине составил 35 процентов. Несмотря на растущее доверие к технологии, готовность делегировать ей принятие врачебных решений остается невысокой. Применение ИИ в диагностике одобряют только 16 процентов опрошенных, а для хирургических вмешательств — 10 процентов. Среди всех отраслей ниже всего этот показатель в страховании — 22 процента. Он снизился в 2022 году и с тех пор не восстановился.

«Чем больше ИИ входит в нашу жизнь, тем важнее становится живое общение — наше исследование подтверждает это. Люди понимают, что мир идет к синергии человека и искусственного интеллекта, и что ИИ не отнимает у нас все человеческое, а дает возможность переосмыслить себя. При этом профессиональные компетенции все так же максимально необходимы, ведь именно человек ставит ИИ задачу, определяет условия ее выполнения, контролирует ход работ и интерпретирует результат. Не все можно — и нужно — алгоритмизировать. Поэтому главное — понять, что мы хотим делегировать ИИ, а что лучше оставить за собой», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Исследование прояснило и восприятие ИИ на рынке труда. Оказалось, что автоматизации рабочих мест больше всего опасаются молодые специалисты. В 2019 году 47 процентов участников 18–30 лет считали свои знания и навыки уязвимыми к автоматизации. Сейчас показатель уменьшился до 39 процентов, но он по-прежнему выше, чем в старших возрастных группах.

«За шесть лет восприятие ИИ в России трансформировалось от идеализации к взвешенному пониманию — это признак более зрелой цифровой культуры. Пользователи признают потенциал технологий, но понимают, что впереди — более глубокое их освоение. Наша задача — упрощать это взаимодействие, чтобы люди могли уверенно использовать искусственный интеллект в разных сферах, не испытывая тревоги перед все более сложными системами», – рассказал научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андрей Курпатов.

Исследование проводилось в три этапа — в 2019, 2022 и 2025 годах — по единой методологии. В каждой волне участвовало около тысячи жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек в возрасте от 18 до 55 лет. Респонденты активно пользуются смартфонами и интернетом, но не работают в IT.